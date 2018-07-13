ABD'nin Çin'le ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı

ABD'nin Çin'e karşı ticaret açığının gümrük vergileri öncesi artan ticaret sebebiyle rekor seviyeye ulaştığı bildiriliyor.

Çin'in ABD ile ticaret fazlası Haziran ayında rekor seviyeye ulaştı. Artışın sebebinin gümrük vergilerinden önce hızlanan ihracat olduğu belirtiliyor.

Yaşanan rekor ticaret dengesizliğinin ardından, gelecek aylarda Çin'in ticaret fazlasının azalması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri, ticaret dengesi sağlamayı amaçlıyordu.

Trump, Salı günü yaptığı açıklamada 200 milyar dolarlık Çin malına yüzde 10 gümrük vergisi getireceğini söylemişti.

Haziran ayında Çin'in ticaret fazlası 28,97 milyar dolara ulaştı, Mayıs ayında bu rakam 24,58 milyar dolardı.

Rekor ticaret fazlasının ABD ile Çin arasındaki ilişkileri daha da gereceği konuşuluyor.