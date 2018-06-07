ABD'nin Çin'de 'sonik saldırı' iddiası sürüyor

Çin’in Guanghzou kentindeki ABD konsolosluk çalışanları ve ailelerinde görüldüğü iddia edilen ‘sonik saldırı’ tartışması bir kez daha gündemde. İddiaların Çin ve ABD arasındaki ticaret anlaşmazlıkları ile Trump-Kim Jong-un görüşmesi öncesi dile getirilmesi dikkat çekti.

ABD'nin Çin'in Guanghzou kentindeki konsolosluk çalışanlarına sonik saldırı iddiası büyüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce bir konsolosluk çalışanında görüldüğü söylenen belirtilerin en az iki kişide daha ortaya çıktığını ileri sürdü.

Dün ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konsolosluk personeli ve ailelerinde beyin sarsıntısı ya da travmatik beyin hasarları görülen kişi sayısı artarken, bazı Amerikan vatandaşları daha ileri testler için ABD’ye gönderildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Çunying bugün bir açıklama yaparak, ABD'nin son vakalardan kendilerini haberdar etmediğini belirtti. Çunying ABD'nin bu konuda kendilerine başvurması durumunda ABD ile işbirliği içinde olayı ciddiyetle araştıracaklarını ifade etti.

Guanghzou’da diğer yabancı vatandaşlar ve yüksek gelirli Çinlilerin bulunduğu bir komplekste ikamet eden konsolosluk personeli, sıradışı sesler duyduğunu söyleyerek hafif beyin hasarına neden olan bir basınç hissettiğini açıklamıştı. Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Çin ziyaretinde dile getirilen iddialar üzerine Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, olayı araştırdıklarını ancak “sonik etki” yaratacak herhangi bir kaynağa rastlamadıklarını açıklamıştı.

2016 yılında Küba’daki konsolosluk çalışanları için de benzer iddiaları dile getiren ABD’li yetkililer, daha sonra kanıt bulamadıklarını açıklamışlardı. Kübalı yetkililerin ortak soruşturma talebine rağmen ABD tarafı gerekli bilgileri sağlamamıştı. İşitme kaybı, beynin kimi fonksiyonlarını yitirmesi gibi belirtiler görüldüğünü iddia eden ABD’nin aksine bilim insanları sonik saldırı ihtimalinin zayıf olduğunu, gerçekleşecekse dahi, bir bina büyüklüğündeki bir aygıt ile yapılabileceğini ancak tek bir kişinin beynini dışarıdan etkilemenin mümkün olmayacağını savunuyor.

Küba’nın ardından aynı olayın Çin’de görüldüğünün öne sürülmesinin siyasi boyutlarının ne olacağı merak ediliyor. Çin'le ticaret anlaşmazlıklarının yaşandığı dönemde ve önümüzdeki hafta ABD Başkanı Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un arasında gerçekleşmesi planlanan tarihi zirve öncesi sonik saldırı iddialarının gündeme getirilmesi dikkat çekiyor.

