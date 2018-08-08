ABD'nin Çin yaptırımlarında ikinci dalga bu ay gelecek

ABD'nin, Çin menşeli ürünlere yönelik 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulamasının 16 milyar dolarlık ikinci dalgası 23 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

ABD'nin, Çin menşeli ürünlere yönelik 50 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulamasının 16 milyar dolarlık ikinci dalgası 23 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

ABD tarafının "teknoloji hırsızlığı ve adaletsiz ticaret uygulamaları" gerekçesiyle Çin'de üretilen teknoloji ürünlerine getirdiği gümrük vergisinin ikinci bölümüne yönelik detaylar netleşti.

ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) yaptığı açıklamaya göre, 23 Ağustos'tan itibaren yüzde 25 ek vergi uygulanacak 16 milyar dolarlık ikinci ürün listesinde motor yağı, etilen, vinil klorür, akrilik polimer ve yarı iletkenlere ilişkin 279 maddeye yer verildi. İlk listede ise nükleer reaktörler, gaz türbinleri, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, fırınlar ve ticari bulaşık makineleri gibi 34 milyar dolar değerindeki 818 ürün bulunuyordu.