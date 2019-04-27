ABD’nin Chavez manevrasına Maduro’dan sert tepki

ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Abrams, Maduro’nun Chavez’in mirasına zarar verdiğini ileri sürdü. ‘Adi bir manevra’ diyerek açıklamaya sert tepki gösteren Maduro, Chavez’in anti-emperyalist olduğunu vurguladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams’ın eski Venezuela lideri Hugo Chavez’le ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

RT’nin haberine göre Abrams, Washington’daki Atlantik Konseyi’nde yaptığı konuşmada Venezuela’da rejim değişikliğinin Hugo Chavez’in sol politikalarını koruyacağı iddiasında bulundu.

Chavez’in destekçilerinin “Maduro rejiminin [Chavez’in] mirasını yok etmesini izlediğini” ileri süren Abrams, Chavistalar’a ABD destekli Juan Guaido’ya kucak açma çağrısında bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Abrams’ın sözleriyle dalga geçerek onun “Venezuelalılara Chavez’in siyasi görüşünü en iyi nasıl onurlandıracakları konusunda ders verdiğini” söyledi.

Maduro, “Elliott Abrams şimdi Chavez’in mirasının savunucusu taklidi yapıyor. Bu inanılır bir şey mi? Şimdi niye Chavez’in çok iyi, Maduro’nun çok kötü olduğunu söylemiş gibi yapıyorsunuz? Bu mesaj nereye gidiyor? Bu adi bir manevra” dedi.

Kişisel Twitter hesabından da konuyla ilgili yaptığı yorumda Maduro, “ABD imparatorluğunun şimdi kendisini Chavez’in mirasının savunucusu addetttiğini” yazdı ve Chavez’in anti-emperyalist olduğunu hatırlattı.

2013 yılında yaşamını yitiren Hugo Chavez, 2002 yılındaki ABD destekli darbe girişimini başarısızlığa uğratmıştı.

Chavez’in mirasından söz eden ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Abrams, 1980’li yıllarda eski ABD Başkanı Ronald Reagan döneminde Salvador, Guatemela, Honduras’taki sağcı diktatörlerin gerçekleştirdiği kitle kıyımlarının arka plandaki sorumlusu, destekleyicisi olarak ün yapmıştı. Abrams Nikaragua’da Sandinistlere karşı silahlı ayaklanmayı finanse etmiş ve kontgerillaya “insani yardım” adı altında silah gönderilmesini organize etmişti.