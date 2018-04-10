ABD'nin BMGK'ye sunduğu Suriye tasarısı Rusya'nın vetosuyla reddedildi

ABD'nin BMGK'ye sunduğu Suriye tasarısı kabul edilmedi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğu Suriye tasarısı Rusya’nın vetosuyla kabul edilmedi.

15 üyeli BMGK'de veto yetkisi bulunan Rusya ve konseyin geçici üyelerinden Bolivya tasarıya karşı çıkarken, veto yetkisi bulunan Çin çekimser kaldı.

BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassiliy Nebenzya, oylama öncesi konseyde yaptığı konuşmada, ABD'nin talep ettiği mekanizmanın bağımsız olmayacağının altını çizerek, bu tasarıyı ''anarşi ve manipülasyon'' olarak nitelendirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rusya'nın rakip tasarısının Rusya'ya kurulacak mekanizmada soruşturmayı yürütecek yetkilileri belirleme hakkı verdiğini söyledi.

Öte yandan, Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah saldırısı soruşturması talep ettiği tasarıysa, gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.