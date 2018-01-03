ABD'nin BM temsilcisi: Pakistan yıllardır ikili oynuyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Pakistan'ı "ikili oynamak"la suçladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler temsilcisi Nikki Haley, Pakistan'ın yıllardır "ikili oynadığını" ve "teröristlere ev sahipliği yaptığını" söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'a yönelttiği benzer yöndeki suçlamanın ardından iki ülke arasındaki gerilim yükselmişti. Trump, Pakistan'ın "Afganistan'daki teröristleri avlamak konusunda çok az yardımcı olduğunu" söylemişti.

Haley konuşmasında "bazen bizimle konuşuyorlar ve bazen de Afganistan'da askerlerimize saldıran teröristleri saklıyorlar" ifadelerini kullanarak, "mevcut yönetimimiz bu oyunu kabul edilebilir bulmuyor" sözlerini kullandı.

ABD temsilcisi Pakistan'dan ABD ile işbirliğini artırmasını talep etti.