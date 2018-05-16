ABD'nin BM temsilcisi Filistinli temsilci konuşurken salonu terk etti

ABD Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Filistinli temsilcinin konuşması sırasında dışarı çıktı.

ABD Birleşmiş Milletler Temsilcisi Nikki Haley, Birleşmiş Milletler'de İsrail katliamının incelenmesi yönündeki taleplere karşı çıktı.

Haley, "Hiçbir ülkenin İsrail kadar kendisini tutmayacağını" savundu, İsrail 50 bin Filistinlinin katıldığı eyleme gerçek mermilerle ateş açmış, 63 Filistinli direnişçiyi öldürmüştü.

Haley, İsrail sınırında yapılan eylem için "Kim sınırında bu tür bir faaliyeti kabul eder?" ifadelerini kullanırken, olaylara sebep olanın ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı olmadığını da iddia etti.

Filistinli eylemcilerin sınırı aşarak İsrail'e saldırmayı planladıklarını savunan Nikki Haley, Filistinli temsilcinin söz olması sonrası salonu terk etti.