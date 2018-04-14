ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Trump'ın kırmızı çizgisi aşıldı

BMGK, Suriye'deki son gelişmeler sonrası Rusya'nın çağrısıyla acil gündemle toplandı. Toplantıda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı konuşmada, 'Birleşik Krallık, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandırmak ya da güç göstermek için değil, Suriye hükümetinin insanlığa karşı işlediği vahşetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için harekete geçti' dedi.

BMGK, Rusya'nın çağrısıyla acil gündemle toplandı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley toplantıda yaptığı konuşmada, "Birleşik Krallık, Fransa ve ABD intikam almak, cezalandırmak ya da güç göstermek için değil, Suriye hükümetinin insanlığa karşı işlediği vahşetten sorumlu tutmak ve kimyasal silahların bir daha kullanımını engellemek için harekete geçti'' dedi.

Diplomasiye defalarca şans verdiklerini ancak Rusya'nın BMGK'de kimyasal silah kullanımını konusunda 6 kez veto hakkını kullandığını belirten Haley, şöyle konuştu:

''Suriye stratejimiz değişmedi. Ancak Suriye rejimi kimyasal silah kullanmaya devam ederek bizi harekete geçmeye zorladı. ABD Başkanı Trump ile bu sabah konuştum ve Suriye rejimi bu zehirli gazı tekrar kullanırsa ABD'nin hedefe kilitli ve yüklü olduğunu söyledi. Başkanımız kırmızı çizgisi aşıldığında bunu uygular.''