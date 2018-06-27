ABD’nin ailelerinden ayırdığı göçmen çocuklar için yargı kararı

Tepkiler üzerine binlerce göçmen çocuğun ailelerinden koparılması uygulamasına son veren ABD Başkanı Donald Trump’ın ardından ABD’de bir bölge mahkemesi bugün, ailelerin 30 gün içerisinde kavuşturulması emrini verdi. Ancak bu kararın eyaletlerin açtığı davayı nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

Göçmenleri "hayvan olarak" niteleyen ABD Başkanı Donald Trump’ın "Sıfır Tolerans" adını verdiği göçmen politikası çerçevesinde sınırı yasadışı biçimde geçen herkes cezai kovuşturmaya tabi tutulmuş, gözaltına alınan göçmenlerin çocukları ise devlet gözetiminde tutulmuştu. Bugün, ABD Federal Mahkemesi basında ve kamuoyunda pek çok eleştiriye sebep olan bu uygulamanın düzeltilmesi ve çocukların ailelerine kavuşturulması için bir karar yayımladı.

Bölge mahkemesi tarafından ABD sınır yetkililerine verilen emirde, ayrılan ailelerin 30 gün içerisinde bir araya getirilmesi istenirken, çocukların 5 yaşından küçük olması durumunda bu sürenin 14 gün olacağı belirtildi. Ancak bu kararın eyaletlerin açtığı davayı nasıl etkileyeceği henüz belli değil.

20 Haziran’da Donald Trump’ın geri adım atarak göçmen çocukların aileleriyle kalmasını öngören kararname çıkarmasına rağmen yetkililer hâlâ 2 bin kadar çocuğu ailelerine ulaştırmamıştı.

Devlet barınaklarına, çadır kamplarına ve askeri üslere yerleştirilen tutuklu göçmenlerin çocukları 11 bine ulaşmıştı. Mayıs ayından bu yana 2 bin 300 çocuğun ailesinden ayrıldığı biliniyor. Göçmen çocuklarda ciddi travmalar görülürken, kriz boyutuna ulaşan göçmen sorununun toplumsal sonuçları giderek kötüleşmekte.