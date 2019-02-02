ABD'nin açıklaması sonrası Putin: INF'yi askıya alıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün ABD'nin çekildiğini açıkladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı. ABD de dün yaptığı açıklamada bugün itibariyle anlaşmadan doğan yükümlülüklerini askıya aldığını ve altı ay içinde anlaşmanın fesholacağını bildirmişti.

ABD'nin açıklamasının ardından Putin dün Güvenlik Konseyi'ni toplamıştı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada Putin'in toplantıda dışişleri ve savunma bakanlarına Rusya'nın da INF Anlaşması'nı askıya aldığını söylediği belirtildi.

Kremlin açıklamasında Putin'in bakanlara ABD ile silahsızlanma görüşmelerine başlamamalarını ve Rusya'nın süpersonik füzelerin de içinde bulunduğu yeni füzeler için çalışmaya başlayacağını söylediği kaydedildi.

ABD'nin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini bugün itibariyle askıya alacağını dün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo duyurmuştu. Pompeo açıklamasında Rusya ile silahsızlanma konusunda görüşmelerin devam edeceğini söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Pompeo'nun ardından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 1987 tarihli INF Anlaşması'nı ihlal ettiği iddiasını yineleyerek, ABD'nin 2 Şubat'tan itibaren INF Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini artık yerine getirmeyeceğini, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacaklarını belirtmişti.

NATO, ABD'nin kararına destek açıklaması yapmıştı. Almanya ve Avusturya'dan ise INF anlaşmasının devamı yönünde müzakerelerin yürütülmesinden yana oldukları açıklaması gelmişti.

1987 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor.