ABD'li yetkililer: İsrail İran'la açık savaşa hazırlanıyor, ABD desteği istiyor

ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'la açık savaşa hazırlanmakta olduğunu ve bu savaşta ABD desteği isteğini aktarıyor.

İsrail'in Suriye'nin Hama bölgesinde İran tarafından kullanılan bir askeri üssü vurmasının ardından, ABD'li yetkililerden açıklama geldi.

NBC News'e konuşan üç ABD yetkilisi, İsrail'in İran'a karşı açık savaşa hazırlanmakta olduğunu duyurdu. Yetkililer İsrail'in ABD'nin desteğini istediğini de aktardı.

Suriye ordusu İsrail saldırısının ardından "düşman" roketlerin Suriye ordusuna ait bir askeri üssü hedef aldığını duyurmuştu. Üste bulunan İranlı askerlerin saldırıdan iki gün önce üsten ayrıldığı iddia edilmiş, İran saldırıda kayıp verilmediğini duyurarak bunu teyit etmişti.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, İsrail saldırısına ilişkin bugün yaptığı açıklamada saldırıyı "tehlikeli davranış" olarak nitelemiş ve "İran'ın cevabının şaşırtıcı olacağını", "İsrail'in pişman olacağını" söylemişti.