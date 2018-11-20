ABD'li yetkili: Emri veliaht prensin verdiği gün gibi aşikar

CIA’in Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu gören ve adının açıklanmasını istemeyen bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, cinayet emrini Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın verdiğinin ‘gün gibi aşikar’ olduğunu ve bunu kimsenin tartışmadığını söyledi.

ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporunu gören ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, cinayette Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, ABD hükümetinde bunu kimsenin tartışmadığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABC News'a yaptığı açıklamada, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Sözkonusu yetkili CIA raporunda herhangi bir kuşkuya yer olmaksızın Suudi yönetiminin işaret edildiğini vurgularken, Prens Selman’ın Kaşıkçı’nın ölümüyle bağlantısına dair bölümlerde ise “muhtemelen”, “büyük olasılıkla” gibi ifadelerin geçtiğini kabul etti ancak bu tür raporlarda CIA’in çok nadir olarak kesin sonuçlar telaffuz ettiğini söyledi.

CIA’in raporu henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz günlerde Washington Post gazetesinin haberinde, CIA'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

Haberin yayımlanmasının ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, CIA'den henüz brifing almadığını ama Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileriyle bu konuyu konuşacağını açıklamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de cumartesi günü yaptığı açıklamada "Önümüzdeki günlerde raporun tamamını göreceğiz ve Başkan bundan sonra izleyeceğimiz yola karar verecek" demişti.

