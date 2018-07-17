ABD'li yetkili: Çin yoksul ulusların sırtına borç yükü yüklüyor

ABD Denizaşırı Yatırım Kurumu Başkanı Ray Washburne, Çin'i yoksul uluslara ödeyemeyecekleri borç yükü yüklemekle suçladı.

ABD Denizaşırı Yatırım Kurumu Başkanı Ray Washburne, Çin'in yoksul uluslara büyük ölçekli altyapı yatırım projeleriyle ödeyemeyecekleri borçlar verdiğini söyledi.

Washburne, Çin'in 126 milyar dolar yatıracağını duyurduğu "Kuşak ve Yol" inisiyatifiyle ilgili konuşarak, Güneydoğu Asya, Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan projenin yoksul ülkeleri içinden çıkamayacakları borç tuzaklarına çektiğini savundu.

ABD'li yetkili, projelerin boyutlarının çok büyük olduğunu ve ülkelerin kaldıramayacağı masraflarla yapıldıklarını dile getirdi.

IMF Başkanı Christine Lagarde da benzer yönde açıklamalarda bulunarak, Kuşak ve Yol projesine dahil olan ülkeleri dikkatli olmaya çağırmıştı.

Çin'e 6 milyar dolar borcu olan Sri Lanka, ülkenin güneyindeki Hambantota limanın ticari faaliyetini borcun bir kısmı karşılığında devretmek zorunda kaldı.

Cibuti ve başka Afrika ülkelerinin de Çin'e büyük miktarda borcu olduğu ve Çin'in borç karşılığında bu ülkelerde kontrol sağladığı bildiriliyor.

Çin yönetimi altyapı projelerinin ülkelerin ekonomik gelişmesini hızlandıracağını savunuyor. ABD, Çin'in finans ve altyapı projelerinin giderek genişlemesinden kaygı duyuyor.