ABD'li uzman: Çin donanmasının boyutu 2030'da ABD'nin iki katı olacak

ABD Kongresi'nde konuşan emekli ABD donanması subayı ve askeri uzman James Fanell, Çin donanmasının 2030 yılında ABD donanmasının iki katı boyuta ulaşacağını söyledi.
Breitbart'ın aktardığına göre Fanell, bu durumun "Asya Pasifik'te ve dünyanın diğer yerlerinde ABD çıkarlarına zarar vereceğini" belirterek, Çin donanmasının gelecekte 550 savaş gemisine ve denizaltıya sahip olacağını belirtti.
"Böylece ABD Donanması büyük risk altında olacak" diyen Fanell, Çin donanmasıyla gelecekte rekabet edecek güce sahip olmadıklarını vurguladı.
ABD donanması 2030 yılına kadar 355 gemiye sahip olmayı planlıyor, ancak bunun başarılıp başarılamayacağı tartışma konusu olmayı sürdürüyor.
Fanell ve başka kimi ABD'li askeri uzmanlar, Çin donanmasının ABD'yi bölgeden tamamen çıkartmayı planladığını öne sürüyor.