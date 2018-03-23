ABD'li üst düzey komutanlar Menbiç'te

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey yetkili bir heyet, Halep’in doğusundaki Menbiç şehrini ziyaret etti.

IŞİD’le Mücadele Koalisyonunun Sözcüsü General James Jarrard'in liderlik ettiği heyet, bölgeye Suriye Demokratik Güçleri (SDG) eşliğinde Menbiç'e ulaştı.

ABD'li yetkililer ve Suriye Demokratik Güçleri üyeleri şehrin güvenlik durumunu ele aldı. Taraflar daha sonra kenti gezip, esnafla bir araya geldi.

ABD yetkilileri yaptıkları açıklamada, Suriye krizinin Cenevre Konferansı’nda çözülmesine değin Menbiç şehrini koruyacaklarına dair verdikleri sözden dönemeyeceklerini söyledi.

Jarrard daha önce de Menbiç'te askeri birlikleri ziyaret etmiş ve kısa vadede bölgeden çekilmelerinin söz konusu olmadığını söylemişti.