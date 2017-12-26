ABD'li ünlü oyuncuya 'marketten yiyecek çalmak' gözaltısı

ABD’li ünlü oyuncu Lainie Kazan, marketten yiyecek çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

"Kalbinin Sesini Dinle" filmiyle tanınan ABD’li oyuncu Lainie Kazan, Los Angeles’ta bir marketten 180 dolarlık yiyecek çalmaktan gözaltına alındı.

Kaliforniya eyaletinin San Fernando Vadisi'nde Kazan'ın poşetlere yiyecekler sakladığını fark eden market çalışanları polise haber verdi. Çalıntı ürünlerle arabasına koşmaya çalıştığı iddia edilen Kazan, çalışanlardan özür dileyerek yanında parası olmadığı için ödeme yapamadığını belirtti.

Hırsızlık suçundan gözaltına alınan ve kelepçeyle polis merkezine götürülen Kazan, kefalet ödemeden serbest bırakıldı.