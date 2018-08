ABD'li siyasetçiden İsrail yerleşimlerine destek: Buradan bir yazlık alabilirim

Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen ABD'li siyasetçi Huckabee, Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı olarak inşa edilen yerleşimlerin temel atma törenine katıldı. Mike Huckabee, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'ın babası ve Cumhuriyetçi Parti'de etkili bir isim.

Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen ABD'li siyasetçi Mike Huckabee, İsrailli yerleşimcilere destek açıklamasında bulundu.

Dün, Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı şekilde inşa edilen yerleşimlerin temel atma törenine katılan Huckabee, "Eğer Başkan Trump bugün burada olsaydı, çok mutlu bir adam olurdu. Mutlu olurdu çünkü o inşa eden ve şantiye gördüğünde mutluluk duyan biri. Bu onun hayatı" diye konuştu.

Filistin topraklarındaki yerleşimci işgalini, "barış köprüsü" olarak nitelendiren Huckabee, "(Barışın) Mümkün olmadığını düşünenler bilsin, bu bizim gözlerimizle görüyor olduğumuz bir şey" dedi.

'BURADAN BİR YAZLIK ALABİLİRİM'

Trump'ın seçim sloganı olan "ABD'yi yeniden büyük yap" ('Make America Great Again') sloganına gönderme yapan, "İsrail'i yeniden büyük yap/inşa et" ('Build Israel Great Again') yazılı pankartın önünde yaptığı konuşmanın ardından sembolik temel atma törenine katılan Huckabee, yeni inşa edilen yerleşim yeri için, "Buradan bir yazlık alabilirim" dedi.

Temel atma töreninde konuşan yerleşimci Yeşa Konseyi Başkanı Hananel Durani ise, ABD'den daha fazla destek talebinde bulundu.

"Trump yönetimiyle birlikte atmosferin değişmekte olduğunu görüyoruz" diyen Durani, "Ne yazık ki hala bazı kısıtlamalar var ve binlerce yerleşim yeri inşa etmemiz engellendi" şeklinde konuştu.

MIKE HUCKABEE KİMDİR?

Trump yönetimiyle yakın ilişkileri olan ABD'li siyasetçi Mike Huckabee, 2008 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den Grand Old Party - GOP) aday adayı olmuş, ancak GOP'un Obama karşısına çıkardığı aday John McCain olmuştu.

Huckabee, Arkansas Eyaleti'nde valilik görevinde de bulunmuştu.

İsrail'in önemli destekçilerinden biri olduğu belirtilen, Evanjelik Hristiyan Mike Huckabee, aynı zamanda Trump yönetiminin Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders'ın da babası.