'ABD'li şirketler gümrük vergilerinden kaygılı'

ABD Merkez Bankası raporuna göre ABD'li şirketler, ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen gümrük vergilerinden kaygılanıyor.

ABD Merkez Bankası imalat, tarım ve ulaşım başta olmak üzere çeşitli sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulamaya koyulan ya da teklif edilen gümrük vergilerinden endişelendiklerini bildirdi.

Yayımlanan "Bej Kitap" raporunun Nisan 2018 sayısına göre, ABD ekonomisi "sınırlı" ve "ılımlı hızda" büyümeye devam ediyor.

Buna karşın, ABD yönetiminin hayata geçirdiği korumacı vergilerin ABD'li şirketlerde endişe yarattığına işaret edilen raporda, “Ekonomi pozitif görünümünü sürdürdü ancak imalat, tarım ve ulaşım dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş yerleri son dönemde uygulanmaya başlayan ya da teklif edilen tarifelerden endişelendiklerini aktardı” ifadesine yer verildi.

Donald Trump, aralarında çelik ve alüminyum da bulunan yüzlerce ürüne yüksek gümrük vergileri getirmişti.

Trump'ın vergilerinin önemli bir bölümü Çin'i hedef almış, Çin de bu vergilere benzer vergilerle karşılık vermişti.