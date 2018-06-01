ABD'li şirketler gümrük vergileri sebebiyle artan çelik fiyatlarından endişeli

ABD'de sene başından beri çelik fiyatları yüzde 37 yükseldi. Yükselişin sebebiyse ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri. ABD'li şirketlerin artış sebebiyle endişeli olduğu kaydediliyor.

Sene başından beri Avrupa'da yüzde 2, güneydoğu Asya'daysa yüzde 8 artan çelik fiyatları, ABD'de yüzde 37 yükseldi. Yükselişin sebebiyse ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği yüksek gümrük vergileri.

FT'nin haberine göre ABD'li şirketler çelik fiyatlarındaki artışın olumsuz etkileri sebebiyle endişe duyuyor.

KANADA'DAN KARŞILIK VERME KARARI

ABD'nin gümrük vergisi getirdiği ülkeler arasında "müttefik" Kanada da bulunuyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'de "sağduyu bulunmadığını" iddia ederek, 16.6 milyar Kanada doları değerinde ABD malına gümrük vergisi getirilerek karşılık verileceğini açıkladı.

'KÜRESEL TİCARET SİSTEMİ BOZULABİLİR'

FT haberine göre, ABD'li şirket grupları Kanada ve Avrupa Birliğİ'ne getirilen gümrük vergilerinin "küresel ticaret sistemini bozacağından" endişe ediyor.

Bu durumun "yatırımı azaltacağı ve istihdamı düşüreceği" öne sürülürken, ABD Metal Üreticileri Koalisyonu açıklamasında "ABD'ye ham madde kaynağını kısıtlamak ve en yakın ticaret ortaklarımıza gümrük vergileri getirmek ABD'li üreticilere doğrudan zarar veriyor" denildi.

GEÇİCİ İZİN DE SONA ERDİ

ABD Mart ayında AB, Kanada ve Meksika'ya geçici olarak gümrük vergisini erteleme kararı almıştı. Buna karşın bu süre doldu ve erteleme kararı yenilenmedi.

Böylece çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi AB, Kanada ve Meksika'ya da uygulanmaya başlandı.

Trump'ın kararına karşılık verileceğine ilişkin peş peşe açıklamalar gelirken, çelik ve alüminyum fiyatlarındaki artışın "milyarlarca dolar değerindeki projelerin ertelenmesine yol açabileceği" kaydediliyor.