ABD'li şirketler Çin'de yatırıma devam edecek

ABD Ticaret Odası'nın Şangay'da yaptığı ankete göre, ABD'li şirketlerin yüzde 62'si Çin'de yatırım yapmaya devam edecek.

ABD şirketleri, bu yılın devamında Çin'deki yatırımlarını artırmayı planladıklarını açıkladı.

ABD Ticaret Odası'nın Şangay'da yaptığı ankete göre, teknoloji ve havacılık üretimi başta olmak üzere şirketlerin yüzde 62'si bu yıl yatırımlarını artırmayı düşünüyor.

Çin'de yuanın dolara karşı direnç göstermesinin ve alım gücünün yüksek olmasının şirketlerin yatırıma olumlu bakmasını sağladığı, ancak yerel şirketlerin hükümet tarafından desteklenmesinin ve ulusal yaptırımların da endişe kaynağı olduğu ifade ediliyor.

ABD Ticaret Odası, “ABD-Çin arasındaki ticari gerginlikler ikili ilişkilerde sis etkisi yaratsa da ABD şirketleri Çin'de başarılı işler yapmaya devam ediyor. ABD ve Çin'in ticaret politikalarının getirdiği belirsizlikler yatırımları çok az etkilerken, daha fazla şirket Çin piyasasına üretim yapmaya başladı” ifadelerini kullandı.