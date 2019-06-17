ABD'li şirket yetkilisi: Türk şirketlerin F-35 parça üretimi sürüyor

Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına ilişkin açıklama yapan ABD’li silah şirketi Lockheed Martin’in F-35 programı yöneticisi Ulmer, Türk şirketlerin parça üretimini sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alması halinde F-35 programından çıkarılacağını duyuran ABD’de F-35’leri üreten Lockheed Martin şirketi yetkilisinden “Türk şirketler F-35 parçası üretimini sürdürüyor” açıklaması geldi.

Reuters’ın aktardığına göre Lockheed Martin F-35 programı yöneticisi Greg Ulmer yaptığı açıklamada "Türk şirketler F-35 parçası üretimini sürdürüyor. ABD'nin Türkiye'ye F-35 programından kademeli çıkarmasının şu an üretime etkisi yok” dedi.

Ulmer, ABD hükümetinin Türkiye'yi F-35 programından kademeli olarak çıkarmaya başlama planlarının bu yıl şirketin üretimini etkilemeyeceğini belirtti.

F-35 programının ana tedarikçileri olan Raytheon Co RTN.N ve United Technologies adlı şirketlerin olası birleşmesine de değinen Ulmer, bu durumun da F-35 programını etkilemeyeceğini savunarak konuda da “bir endişesi olmadığını” kaydetti.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Türkiye’nin 31 Temmuz'a dek S-400 alması halinde F-35 programından çıkarılacağını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla iletmişti. Türkiye'nin kademeli olarak programdan çıkarılmasının ayrıntılarını da yayımlayan Pentagon geçen hafta Türk pilotların ABD'deki F-35 eğitim uçuşlarının sonlandırıldığı açıklamıştı. Akar ile Shanahan'ın bu ay sonunda yapılacak NATO Savunma Bakanları toplantısında bir araya gelmesi bekleniyor.

