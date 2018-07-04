ABD'li senatörden Türkiye'ye 'Suriye'ye müdahaleleri sınırlandırma' çağrısı

ABD'li senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye Suriye'ye müdahalelerini sınırlandırma çağrısı yaparak, Türkiye'nin kendisini 'bataklıkta bulabileceğini' söyledi.

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Türkiye'nin Suriye'deki varlığına karşı açıklamada bulundu. Türkiye'nin Suriye'ye müdahalelerini artırmamasını tavsiye eden senatör, aksi takdirde Türkiye'nin kendisini "bataklıkta bulabileceğini" söyledi.

ABD Senatosu Silahlı Servisler Komitesi üyesi senatör, Türkiye'nin Suriye'de daimi varlık bulundurmaması gerektiğini savundu.

Türkiye ve ABD'nin Menbic'te gerçekleştirdiği "koordine ancak birbirinden ayrı" devriyelere dair de konuşan Graham, YPG üyelerini Menbiç'in doğusunda tutmanın "yeterli olacağını" belirtti.

Graham'ın açıklamalarına Türkiye'den henüz bir yanıt gelmedi.