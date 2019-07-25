ABD'li senatörden Çavuşoğlu'na telefon: S-400'leri aktive etmeyin

ABD'li senatör Lindsey Graham'ın Trump'ın talimatıyla dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye’den ABD yaptırımlarına maruz kalmamak için S-400’leri aktive etmemesini istediği belirtildi.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 sistemlerini almasının ardından ABD’den olası yaptırımlar konusunda iki ayrı açıklama geldi. ABD Başkanı Trump’ın Cumhuriyetçi senatörlerle yaptığı toplantıya katılan Lindsey Graham, Türkiye’ye Trump’ın talimatıyla “ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400’leri aktive etmeyin” mesajı verdiğini söyledi.

VOA Türkçe'nin haberine göre, ABD basınında Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle uygulanması olası yaptırımlara ilişkin yeni bir haber yer aldı. Geçen Salı günü Beyaz Saray’daki “Türkiye Yaptırımları” toplantısına katılan 45 Cumhuriyetçi senatörden biri olan Lindsey Graham, Trump’ın kendisinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu aramasını ve ABD yaptırımlarına hedef olmamak için S-400’leri aktive etmemeleri çağrısında bulunmasını istediğini söyledi.

Defense One adlı internet sitesinin haberine göre, Senatör Lindsay Graham Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak Türkiye’den S-400’leri aktive etmemesini istedi. Graham, “Ben, ‘S-400’leri aktive etmezseniz yaptırımlar uygulanmak zorunda değil’ diyenler grubundayım. Türkiye’yi sistemi aktive etmemesi konusunda ikna etmeyi umuyorum” şeklinde konuştu. Graham, “Sistem aktive edilirse o zaman başka seçenek kalmıyor. Yaptırım yasası net” dedi.

Habere göre Graham, S-400 sisteminin aktive edilmesi halinde "ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile ilişkilerinin çok karanlık bir yola gireceği"ni söyledi.

Beyaz Saray’dansa konuyla ilgili bir açıklama ya da yorum gelmedi.

Uluslararası haber ajanslarına konuşan kongre kaynakları, Kongre üyelerinin tatilden döneceği 9 Eylül'e kadar Türkiye'ye olası yaptırımlar konusunda bir adım beklemediklerini ifade ediyor.

ABD DIŞİŞLERİ: NATO MÜTTEFİKİNE YAPTIRIM UYGULAMAK CİDDİ BİR ADIM

Türkiye’ye S-400 alımı sebebiyle olası yaptırımlar, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus'un bakanlıkta düzenlediği olağan basın brifinginde gündeme geldi. Sözcü, ABD’nin Türkiye’yi F-35 programında çıkarma sürecini başlatmasına atıfta bulunarak “Şimdiye kadar atılan adımlar önemli. NATO müttefikine yaptırım uygulamak ciddi bir adım” dedi.

ABD Dışişleri sözcüsü kısa adıyla CAATSA olarak bilinen "Amerika’nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası" kapsamında yaptırımların uygulanması için belirli bir takvim öngörülmediğine dikkat çekti. “Türklerle bu konuyu görüşmeye ve endişemizi dile getirmeye devam ediyoruz. Bugün yaptırım konusunda açıklayacağımız yeni bir şey yok” dedi.

ABD’li sözcü, Trump’ın CAATSA kapsamında belirli bir zaman diliminde karara varmak zorunda olmadığını vurguladı. Ortagus, "Türkiye NATO müttefiki. Biz Dışişleri Bakanlığı olarak diplomasiyi ve ilişkileri korumaya çalışıyoruz. Türkiye bugüne kadar Suriye’de IŞİD’le mücadelede çok çaba sarf etti. NATO müttefikine yaptırım uygulamak ciddi bir adım. Bakan ve Başkan bu konuda bir karara varmaya hazır olduğunda açıklarız” ifadelerini kullandı.

'SURİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE ZOR BİR KONU'

Dışişleri Bakanlığı’ndaki basın brifinginde ABD ve Türkiye arasında Suriye’de güvenli bölge oluşturulmasına yönelik devam eden görüşmeler de gündeme geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey’nin Ankara temaslarının ardından Türkiye’den Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon yapılmasının olası olduğu sesleri yükselmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, “Kolay bir konu değil, temsilci James Jeffrey’nin dosyasındaki en zorlu konulardan bir tanesi. Türkiye’nin meşru kaygılarını giderip, yerel ortaklarımızı da koruyacak şekilde çözüm bulmak istiyoruz. Görüşmeler devam edecek. Çok hassas bir konu. Bölgede ABD askerleri var. Türkiye ile bu konuda çalışmaya devam edeceğiz” dedi.