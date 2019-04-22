ABD’li Senatör: Türkiye’nin F-35’ler ile S-400’e bir arada sahip olma şansı yok

Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini’ye konuşan ABD’li senatör Bob Menendez, Türkiye’nin F-35’lerle S-400’e birlikte sahip olma şansı olmadığını söyledi. Türkiye’ye S-400’ler konusunda yaptırım uygulanacağını kaydeden Menendez, ABD üslerinin Türkiye’den Yunanistan’a taşınmasının sözkonusu olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi.

ABD’li senatör Bob Menendez, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini’ye verdiği söyleşide, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasının yaptırımlara yol açacağını söyledi.

Menendez Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın alma kararında devam etmesi durumunda ABD’nin yaptırım uygulayacağını ve ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının teslimatını durduracağını söyledi.

Kathimerini Genel Yayın Yönetmeni Alexis Papachelas’a konuşan Menendez “F-35’lere sahip olma şansları yok. Mevcut yasalara göre yaptırımlar olacak. Bu, Rusya’dan büyük bir askeri ekipman satın alımıdır ve Türkiye dahil olmak üzere dünyadaki herkes için yaptırım sebebidir. Bir F-35’in bir S-400’le yan yana olması asla mümkün olamaz. S-400, F-35’lerdeki çok hassas teknolojiyi gözlemleyebilir. Bu nedenle bunun gerçekleşmesi mümkün değil” dedi.

Demokrat Partili New Jersey senatörü Menendez ABD’de Türkiye’nin hâlâ bölgede önemli bir güvenlik ortağı olduğunu düşünenlerin de bu konuda aynı görüşte olduğunu kaydetti.

ÜSLERİN TAŞINMASI

ABD’nin Ankara ile ilişkiler kötüleşirse Türkiye’deki askeri üslerini Yunanistan’a taşımayı düşünüp düşünmediği sorusuna yanıt veren Menendez, böyle bir şeyin gerçekleşeceğine inanmadığını söyledi. Ancak Menendez ABD’nin “ulusal güvenliğini korumak için” ne gerekiyorsa yapacağını, buna üslerin taşınmasının da dahil olduğunu ekledi.

Menendez, Cumhuriyetçi senatör Marco Rubio ile birlikte Kongre’ye sundukları Doğu Akdeniz Güvenlik ve Enerji Ortaklığı Yasası önerisinin de Kongre’nin Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail’e verdiği önemi gösterdiğini kaydetti.

Menendez ayrıca Atina ile Üsküp arasında imzalanan Makedonya’nın isim değişikliği ile NATO ve AB’ye girmesinin önünü açan Prespa Anlaşması’nı da memnuniyetle karşıladığını belirterek bu anlaşmanın Yunanistan’ın Balkanlar’da önemli bir rol üstlenmesine izin vereceğini söyledi.

