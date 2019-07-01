ABD'li senatör: S-400'ün alınması durumunda yaptırımın gelmemesi mümkün değil

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham, dün katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda ABD yasaları gereği F-35 programından çıkarılacağı ve yaptırıma tabi olacağını belirtti.

ABD'li Cumhuriyetçi senatör Lindsay Graham, dün katıldığı televizyon programında Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma ihtimaline ilişkin soruları yanıtladı.

Graham, S-400'lerin alınması durumunda Türkiye'ye ABD yasaları gereği yaptırım uygulanacağını ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılacağını ifade etti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın "yaptırımdan başka yol bulabiliriz" dediğini iddia etmesini Graham, "Böyle bir diyalog geçtiğinden şüpheliyim" şeklinde yorumladı. Graham, "S-400 alınması durumunda Türkiye'ye F-35 satılmasının yasaklanmasına ilişkin yasayı birkaç gün önce geçirdik". Türkiye'nin hem F-35 satın almasının hem de Rusya'dan füze almasının imkanı bulunmuyor" diye konuştu.

Türkiye'yle çatışma yaşanmasını arzu etmediğini belirten Graham, "Türkiye bir NATO müttefiki. Bize Suriye'de yardım etti. Ancak yasalar gereği Türkiye S-400'leri alamaz, aksi takdirde yaptırımlar gelir" dedi.