ABD’li senatör McCain öldü

ABD’li senatör John McCain 81 yaşında öldü. McCain'in beyin tümörü tedavisini durdurmaya karar verdiği bildirilmişti.

ABD’li senatör John McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseri olan Cumhuriyetçi senatörün öldüğü açıklandı. Geçen yazdan bu yana tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtildi.

Önceki gün ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı.

Geçen yıl ABD'nin Arizona eyaleti senatörü ve eski başkan adayı Cumhuriyetçi John McCain'e beyin tümörü teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

ABD 2008 Başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak katılan ve eski ABD Başkanı Barack Obama'ya karşı kaybeden McCain, beyninde bulunan kötü huylu tümör nedeniyle Temmuz 2017'de ameliyat olmuştu ve bu tarihten beri kanser tedavisi görüyordu.

Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.

1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde Arizona'yı temsil ediyordu.

SURİYE KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYORDU

McCain, Suriye hükümetine karşı gruplara verdiği destekle ve savaş yanlılığıyla biliniyordu.

ABD'li senatör, Trump'ı "yumuşak" davranmakla suçluyor, Rusya'nın Ortadoğu'daki varlığını "IŞİD'den daha büyük bir tehdit" olarak görüyordu.