ABD'li savaş karşıtlarından Suriye saldırısına karşı eylem

ABD'li savaş karşıtları, ABD ve müttefiklerinin Suriye saldırısına tepki olarak eylem gerçekleştirecek.

ABD'li savaş karşıtlarının, ABD ve müttefikleri tarafından Suriye'ye karşı gerçekleştirilen saldırıya tepki olarak bir dizi eylem gerçekleştireceği açıklandı.

ABD Savaş-karşıtı Koalisyon (UNAC) tarafından yapılan basın açıklamasında ABD saldırısının hiçbir yasal sebebi olmadığı ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump ve Pentagon tarafından gerçekleştirilen saldırının "herkesi tehlikeye attığı" belirtildi.

Atlanta, Dallas, Detroit ve Washington'da yapılacak protestoların çağrısında "sonu gelmeyen ABD savaşlarına karşı güçlü muhalefetin gösterilmesi" istendi.