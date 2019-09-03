ABD'li komutanla görüşen Barzani: IŞİD yeniden saldırılarına başladı

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile ABD’li komutan Paul LaCamera Erbil’de görüştü. Görüşmede ikili IŞİD'in birçok bölgede yeniden saldırıya başladıklarını kaydetti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak ve Suriye’de ABD liderliğindeki “IŞİD Karşıtı Koalisyon”un komutanı Paul J. LaCamera ve beraberindeki heyetle görüştü.

Barzani’yi Erbil’deki konutunda ziyaret eden ABD’li komutan LaCamera “IŞİD, şu anda Irak'ta birçok bölgede ciddi tehdit ve sığınmacıların evlerine dönmesinin önünde engel oluşturuyor” dedi. LaCamera örgütün “uyuyan hücreleriyle mücadelede” Irak ile Peşmerge arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Barzani de IŞİD’in birçok bölgede terör eylemlerine başladığını söyledi ve örgütün bu bölgelerdeki halka ciddi saldırılar gerçekleştirdiğini kaydetti. Barzani ABD’ye “IŞİD’e karşı mücadeleye verdiği destek” için teşekkür etti.