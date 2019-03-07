ABD'li komutandan Suriye açıklaması: IŞİD yenilmedi, geri çekildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Joseph Votel, Suriye’den belirli bir tarihte çekilme konusunda baskı hissetmediklerini belirterek, 'IŞİD'in teslim olmadı. Yeniden harekete geçmek için doğru zamanı bekliyor' dedi' dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Komutanı Joseph Votel, ABD’ye ait silahlı kuvvetlerin Suriye’den çekilme süreci hakkında açıklamada bulundu.

Suriye’den belirli bir tarihte çekilme konusunda baskı hissetmediklerini ifade eden Votel, “IŞİD'i yendikten sonra çekilme tabi ki bizim hedefimiz ve bu yüzden bu bizim başlıca odaklandığımız şey. Kuvvetlerimizin korunduğundan emin olmalıyız. Kuvvetlerimiz için risk oluşturabilecek bir yolla çekilmeyiz” ifadelerini kullandı.

'TESLİMİYET DEĞİL, HESAPLANMIŞ BİR KARAR'

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'e karşı zafer ilan eden açıklamalarının aksine IŞİD'in henüz sona ermediğini belirten Votel, “Şu anda gördüğümüz şey, IŞİD'in teslim olduğu değil, hesaplanmış bir karar… Yeniden harekete geçmek için doğru zamanı bekliyorlar” dedi.

Votel, geçtiğimiz hafta SDG'nin "ABD'nin çekilme planı durdurulsun" çağrısına “Bizden ne yapmamızı istediklerini anlıyoruz. Ancak şu aşamada o yolda değiliz” yanıtını vermişti.

Daha önceki açıklamalarında ABD Başkanı Trump'ın kararını "yanlış" olarak niteleyen Votel, ABD'nin "SDG'nin güvenliğini sağlamadan Suriye'den çıkılmaması gerektiğini" ve "çekilme kararının askeri görüş alınmadan verildiğini" söylemişti.