ABD'li komutandan Menbiç açıklaması: Eğitimler yakında başlayacak

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Menbiç yol haritasına dair yaptığı açıklamada Türkiye ile ABD'nin cephe hattında yapacağı ortak devriyeler için eğitimlerin yakında verileceğini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) video konferans yöntemi ile bağlanarak, ABD 'nin Ortadoğu'daki operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Menbiç'te cephe hattının bazı bölgelerinde Türkiye ile ortak devriyelerin yapılacağını belirten Votel, bu bağlamda eğitimlerin de yakın zamanda yapılacağını söyledi.

Votel, Türkiye ile ABD'nin üzerinde mutabakata vardığı Menbiç yol haritası çerçevesinde Türkiye ile koordineli bağımsız devriyeler yapmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Diplomatik yol haritasının bir parçası olarak, bu son derece karmaşık ortamda cephe hattının bazı parçalarında ortak devriye yapmak üzere gerekli eğitimler yakın zamanda başlayacak" şeklinde konuştu.