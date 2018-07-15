ABD'li komutan: Türkiye'nin S-400 alması Avrupa'da NATO'ya zarar verir

ABD'li komutan Tod Wolters, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına karşı çıkarak, bunun Avrupa'da NATO'yu zayıflatacağını öne sürdü.

ABD'li NATO Hava Kuvvetleri Komutanı General Tod Wolters, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına karşı çıktı.

Wolters, Rusya'nın Türkiye'ye satacağı sistemle birlikte ABD yapımı F-35 uçakları hakkında detaylı bilgi toplayacağını ve bu sayede Avrupa'da üstünlük kuracağını söyledi.

"S-400'ün F-35'lerin kapasitesine dair toplayacağı herhangi bir bilgi koalisyona avantaj sağlamayacaktır" diyen Wolters, Avrupalı ülkelerin bu yıl sonuna kadar 40 F-35'e sahip olacağını, 2019 sonundaysa 24 uçak daha verileceğini hatırlattı.

Wolters, Avrupa'daki F-35'lerin S-400 yakınlarında uçacağı sürenin önemli olduğunu belirterek, "Bunların hepsine karar verilmeli. Şu an bunun bir zorluk olduğunu biliyoruz" dedi.

Buna karşın ABD'li komutan, konunun Türk Hava Kuvvetleri'yle ilişkilerine zarar vermediğini söyledi.