ABD'li komutan: Türkiye ile birlikte çalışıyoruz, Washington-Ankara gerilimi siyasi bir konu

ABD öncülüğündeki 'IŞİD karşıtı' koalisyonun sözcüsü Sean Ryan, Washington-Ankara krizinin sadece siyasi olduğuna işaret ederek, 'Türkiye ile birlikte çalışıyoruz, süreç gayet iyi' açıklamasında bulundu.

ABD öncülüğündeki 'IŞİD karşıtı' koalisyonun sözcüsü Sean Ryan, Washington-Ankara krizinin sadece siyasi olduğuna işaret ederek, 'Türkiye ile birlikte çalışıyoruz, süreç gayet iyi' açıklamasında bulundu.

Sean Ryan, Türkiye ile ABD arasındaki Menbiç mutabakatında eğitim sürecinde “provaların” devam ettiğini belirtirken, çekilmenin ne zaman olacağı sorusuna “Sahadaki duruma bağlı” yanıtını verdi.

Sözcü, iki ülke arasındaki siyasi gerilime karşın Türk muhataplarıyla işbirliğinin “gayet iyi” olduğunu belirtti.

Türkiye ile ABD, Menbiç’te kontrolün YPG’den yerel güçlere devredilmesini öngören yol haritasında iki ülke askerleri arasında "ortak devriye" için eğitim süreci başlamıştı. Telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularına yanıt veren Ryan, “Türkiye ve ABD, bölgede istikrar ve güvenliği sağlamayı taahhüt etti” diye konuştu.

Belirlenen yol haritasının hayata geçirilmesi konusunda da Ryan, “Bunun uygulanması sahadaki gelişmelerle yakından bağlı. Şu anda YPG’nin (çekilmesine dair) elimde sayısal veriler yok çünkü biz YPG ile çalışmıyoruz; ben onlar adına konuşamam. Ama bu Türkiye ile ABD arasındaki mutabakatın bir parçası ve koalisyon sözcüsü olarak farklı bir açıklama yapamam” dedi.

'TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Türkiye ile ABD arasında Brunson kriziyle tırmanan ve yaptırımlarla devam eden siyasi gerilimin istihbarat paylaşımını ve işbirliğini etkileyip etkilemediğini sorusunu yanıtlayan Ryan, “Türklerle her gün çalışıyoruz ve Türk meslektaşlarımızla süreç gayet iyi, dolayısıyla bunun (gerilimin işbirliğini etkilemesi) doğru olduğunu hiç sanmıyorum” dedi.

Ryan, bunun sadece siyasi bir gerilim olduğuna işaret etti.