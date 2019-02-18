ABD’li komutan: SDG Esad’la işbirliği yaparsa desteğimizi çekeriz

ABD’li komutan Paul LaCamera, Suriye Devlet Başkanı Esad’la işbirliği yapması durumunda Suriye Demokratik Güçleri’nden desteklerini çekeceklerini açıkladı.

ABD’nin Irak ve Suriye’de “IŞİD Karşıtı Koalisyonu" komutanı Paul LaCamera, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile işbirliği yapması durumunda bu güçlere verdikleri askeri desteği çekeceklerini açıkladı.

SDG’nin IŞİD’e karşı “zafer elde edilmesinde önemli rol oynadığını” söyleyen LaCamera “Bizim ortaklarımız oldukları sürece onları eğitmeye ve silahlandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Bir gazetecinin Esad’la işbirliği yapması durumunda da SDG’ye destek verip vermeyeceklerini sorması üzerine LaCamera “Hayır. Bizim ilişkimizin olmadığı rejime ya da Ruslara dönerlerse bu ilişki kesilir. Böyle bir durumda onlarla ortaklığımız sona erer” dedi.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını açıklamasının ardından SDG ile Suriye hükümeti arasında Rusya’nın aracılığıyla görüşmeler gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde SDG’nin özerklik talep ettiği ancak Suriye hükümetinin bu talebi kabul etmediği biliniyor.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dün yaptığı açıklamada “ABD'ye güvenen gruplara sesleniyoruz, ABD sizi korumayacak” demiş, “Amerikalılar sizi ceplerine koyup pazarlık unsuru olarak kullanacaklar bunu şimdiden yapmaya başladılar bile” diye eklemişti.

