ABD'li komutan Harrigian: Türkiye NATO için çok önemli, İncirlik stratejik öneme sahip

ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, New York Yabancı Basın Merkezi’nde yaptığı değerlendirmede, 'Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli bir ortak olmaya devam ediyor' dedi.

ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, New York Yabancı Basın Merkezi’nde yaptığı değerlendirmede, "Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli bir ortak olmaya devam ediyor" dedi.

'S-400'LERİN TÜRKİYE SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞTIRILMAMASI KONUSUNDA KARARLIYIZ'

Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alan Türkiye'nin mevcut konumunu değerlendiren Harrigian, “Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli bir ortak olmaya, biz de NATO müttefiki olarak Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz. ABD perspektifinden açıkça, biz NATO ile koordineli bir şekilde S-400 meselesine ilişkin konuştuk. Bu meseleyi çözme süreci kısa vadede sorunlu geçecek, S-400'ün Türkiye sınırları içinde çalıştırılamayacağı kararlılığıyla hareket edeceğiz. Bu kritik bir alan olmaya devam edecek" diye konuştu.

Türkiye ile askeri ortaklığın devam edeceğini belirten Harrigan, “Yolumuzda her zaman üzerinde çalışmak zorunda kalacağımız gerginlikler olacak, ama Türk ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların çok sağlam olduğu konusunda sizi temin ederim. Güçlü bir ilişkimiz var” açıklamasında bulundu.

'İNCİRLİK İNANILMAZ ÖNEMLİ, TÜRK ORTAKLARIMIZDAN OLAĞANÜSTÜ DESTEK ALIYORUZ'

İncirlik hava üssü hakkındaki soruları yanıtlayan Harrigian, “İncirlik bizim için stratejik bir yer, inanılmaz derecede önemli ve orada Türk ortaklarımızdan olağanüstü destek alıyoruz” dedi.

Harrigian, Suriye'deki güvenli bölge ve Türkiye'yle ortak devriyelere ilişkin soruya, "ABD ve Türkiye olarak, önemini kabul ettiğimiz alanlarda birleşmek için ilerleme kaydetmemiz gerektiğini anlamış olduk. Karmaşık ve zor bir ortamda doğal olarak uyuşmazlıklar da bulunuyor. Nerede faaliyet göstereceğimiz ve nasıl çalışacağımız hususunda ortak bir anlayışa sahip olduğumuzdan emin olmalıydık ve bu zaman alıyor. Ancak, vurguladığım gibi, takımı bir araya getirmeyi başardık. Yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına Türk ortaklarımızla karargahımızda çalışmalar yürütüyoruz” yanıtını verdi.