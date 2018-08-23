ABD'li komünistlerden açıklama: Ulusal cezaevi grevinin yanındayız

Sosyalizm ve Özgürlük Partisi (PSL), Amerika'da ulusal çapta gerçekleşen cezaevi grevine ilişkin destek açıklamasında bulundu.

ABD'de siyahi ve göçmen yurttaşların polis ve beyaz ırkçı gruplar tarafından her gün ayrımcılığa uğramakta ve ABD'de sistemin yoksul ile fakirlerin arasındaki eşitsizliği her gün daha da derinleştirmekte.

Bu ayrımcılığın ve eşitsizliğin derinden yaşandığı bir nokta da ABD'deki cezaevleri.

ABD'li mahkumlar, cezaevlerindeki koşulların insanileştirilmesi ve taleplerinin karşılanması için bir süredir grev hazırlığındaydılar. Bu grev, 21 Ağustos günü başladı ve 9 Kasım'e kadar devam edecek.

ABD'Lİ KOMÜNİSTLER GREVİN YANINDA

ABD'li komünistlerin örgütlendiği Sosyalizm ve Özgürlük Hareketi (PSL), 1971 yılında San Quentin Hapishanesi'nde gerçekleşen ve örgüt insanı ve yazar George Jackson'ın katledildiği ayaklanmanın yıl dönümünde gerçekleştirilen bu greve destek verdiğini açıkladı.

ABD HAPİSHANELERDE BİR NUMARA

PSL'in internet sitesinden yayınlanan açıklamada, ABD'nin dünya popülasyonunun yüzde 4'ünü oluştururken dünyadaki mahkumların yüzde 22'sinin ABD hapishanelerinde bulunduğunu belirtti. Yaklaşık 7 milyon insanın hapishanelerde bulunduğu ve bu askeri çözümün sosyal sorunların kökenine gitmediği belirtildi.

GREV, MAHKUMLARIN İNSANİ HAKLARI İÇİN

Bu yıl gerçekleşen ulusal cezaevi grevinin 2010'da Georgia Hapishanesi Grevi ile başlayan, mahkumların insan hakları için gerçekleşen hareketin bir uzantısı olduğu belirtildi. Yalnızca gardiyanların mahkumlara insani olmayan davranışlarına karşı değil, aynı zamanda hapishanelerdeki aşırı yoğunluk ve kötü çevre şartlarına karşı olduğunun altı çizildi.

'GREV SOSYALİZME IŞIK TUTUYOR'

Açıklamada, grev, kapitalist devletin saklamakta zorlandığı istismarlarını aydınlattığı ve insanların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenecek bir toplumun, hiç kimsenin bir başkasına zulmetmeyeceği, nefret ve travmanın olmadığı sosyalist dünyanın kuruluşuna işaret etmeye yardımcı olduğu belirtildi.

PSL, açıklamasında, tüm ilerici ve devrimcileri bu cezaevi grevine destek vermesi gerektiğini vurguladı. Grev ile dayanışma eylemleri gerçekleştireceğinden gurur duyduklarını belirten ABD'li komünistler, tüm ülkedeki yurttaşları dayanışmaya çağırdı.