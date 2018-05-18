ABD'li karikatürist katliama uğrayan Filistinlileri 'fare' gibi gösterdi

İki Pulitzer ödülü olan ABD'li karikatürist Michael Ramirez, Filistinlileri 'fare' gibi gösteren bir karikatür çizdi.

ABD'li sağcı karikatürist Michael Ramirez, İsrail tarafından katliama uğrayan Filistinlilerle alay eden bir karikatür çizdi.

İki Pulitzer ödülü olan Ramirez, Twitter'dan da paylaştığı karikatüründe yaşamını yitiren Filistinlileri "fare" gibi gösterdi.

Karikatürde "fare"lerin uçurumdan aşağıya atladıkları ve "Bunların hepsi İsrail'in suçu" dedikleri görülüyor.

Gazze'nin 12 farklı yerinde eylem yapan 50 binin üzerinde Filistinliye keskin nişancılar ve insansız hava araçlarıyla saldırılmış, en az 63 Filistinli İsrail tarafından öldürülmüştü.

Öldürülen Fİlistinliler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor.