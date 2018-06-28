ABD'li kadınlardan sivil itaatsizlik çağrısı

ABD'li kadın aktivistler, Trump'ın göçmen politikasına karşı bugün 'sivil itaatsizlik' eylemi düzenliyor.

ABD'li kadın aktivistler, Donald Trump yönetiminin göçmen politikasına karşı ülke genelinde hafta sonu düzenlenecek protestolar öncesinde, başkent Washington'ta “kitlesel sivil itaatsizlik” eylemi planlıyor.

Trump'a karşı 21 Ocak 2017'de başlayan Kadınlar Yürüyüşü hareketi, kadınları eyleme çağırdı.

Twitter'dan yapılan açıklamada; “Bütün kadınlara, Perşembe günü DC'de, bu yönetimi belgesiz göçmenlere karşı suç işlemesini ve çocukları ebeveynlerinden uzak tutmasını engellemek için kitlesel sivil itaatsizlik eyleminde bize katılmaları için çağrıda bulunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Trump’ın göçmenlere dönük “sıfır tolerans” politikası altında, ABD'ye yasadışı olarak ebeveynleriyle gelen 2000'den fazla çocuk ailelerinden ayrıldı ve gözetim tesislerine ya da ülke çapındaki koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi.

Büyük tepkiyle karşılanan tablo, 20 Haziran’da Donald Trump’ın geri adım atarak göçmen çocukların aileleriyle kalmasını öngören kararname çıkarmasına neden oldu. Buna rağmen yetkililer hala 2 bin kadar çocuğu ailelerine ulaştırmadı. 11 bin göçmen tutuklanırken, çocuklar da aileleriyle demir parmaklıklar ardında tutuluyor.

Kadınlar Yürüyüşü hareketinin sözcülerinden Linda Sarsour, “Aileleri bir arada tutmayı savunurken aile hapsetmeyi savunmuyoruz. Çocuklar için kamplar, çocuklar ve yetişkinler için kamplar kadar yanlış” ifadelerini kullandı.