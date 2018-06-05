ABD'li istihbaratçı Çin adına casusluk yapmaktan tutuklandı

ABD'li eski istihbaratçı, Çin adına casusluk yaptığı ve para aldığı iddiasıyla tutuklandı.

Eski ABD Savunma İstihbarat Kuruluşu (DIA) çalışanı 58 yaşındaki Ron Rockwell Hansen, FBI tarafından tutuklandı.

Çin adına casusluk yaptığı belirtilen Hansen'in Seattle'dan Çin'e gitmeye çalışırken yakalandığı duyuruldu.

Hansen'in Çin'e 800 bin dolar karşılığında istihbarat sattığı açıklandı.

Hansen'e yönelik 15 farklı suçlama yöneltilirken, bunlar arasında nakit para kaçırma, illegal para transferleri ayarlama ve ABD'den mal kaçırma da yer aldı.

Casusluk suçlamasından mahkum olması durumunda 58 yaşındaki ajan ömür boyu hapis cezası alacak.