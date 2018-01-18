ABD'li general: Çin yıkıcı bir güç

ABD, Çin'in Hint-Pasifik hattındaki hareketlerinden rahatsız ve Çin'i 'yıkıcı' bir güç olarak görüyor.

ABD ordusunun Pasifik komutanı başkanı, Çin'in Hint-Pasifik bölgesinde yıkıcı bir güç olduğunu söyleyerek bölgedeki ülkeleri denizlerinin özgür kalmasını istiyorlarsa ABD'yle ittifak yapmaya çağırdı.

Amiral Harry Harris, Hindistan devletinin sponsorluğunda bir güvenlik konferansı düzenledi, toplantıya Japonya ve Hint donanması başkanı katıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Hindistan, Çin'in bölgedeki iddialı askeri tavrından endişe duyuyor ve Avustralya ile birlikte dörtlü bir "özgürlükçü" güç olarak mücadele etmeye çağırıyor.

"Gerçek şu ki Çin, Hint-Pasifik'te yıkıcı bir geçiş kuvveti ve güven eksikliğinin sebebidir" diyen Harris, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde adaların inşa edilmesini ve askeri tesislerin kurulmasını eleştirerek bu yapıların serbest deniz hareketini kısıtlamak için kullanılabileceğini söylüyor.

Çin ise, Güney Çin Denizi'nde seyahat özgürlüğü konusunda herhangi bir sorunun olmadığını ve Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını ihlal etmek için konunun "bahane" olarak kullanılmaya çalışıldığını söylüyor.