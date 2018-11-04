ABD'li general: Afganistan'da askeri çözüm mümkün değil, siyasi süreç işlemeli

Afganistan'daki işgalci ABD birliklerinin komutanı General Austin Scott Miller, savaşın askeri olarak kazanılamayacağını belirterek, 'siyasi çözüm' mesajı verdi.

Afganistan'daki işgalci ABD birliklerinin komutanı General Austin Scott Miller, savaşın askeri olarak kazanılamayacağını belirterek, "siyasi çözüm" mesajı verdi.

NATO Kararlı Destek görevinin komutanlığını devraldığı Eylül ayından bu yana ilk röportajını NBC News'e veren Miller, ABD'nin 2001'de Afganistan'ı işgal etmesiyle başlayan ve ağır bir insani krize yol açan savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bu (savaş) askeri olarak kazanılmayacak. Bu siyasi çözüme doğru gidiyor" diyen ABD'li general, Taliban'ın da savaşmaktan yorulduğunu ve "siyasi bir süreç üzerinde çalışmak" isteyebileceğini öne sürdü.

Gelgelelim, Taliban tarafından, siyasi müzakerelere açık olunduğuna ilişkin herhangi bir resmi açıklama yok.

TALİBAN ÜLKENİN YARISINI KONTROL EDİYOR

ABD kaynaklarına göre, Taliban, Afganistan'ın 407 vilayetinin yarısına yakınında kontrolü elinde tutuyor.

Geçtiğimiz Ağustos ve Eyül aylarında Taliban güçleri ülkenin dört bir yanında, kanlı saldırılar gerçekleştirmişti. Bu saldırılar başkent Kabil'deki üst düzey toplantı ve hükümet törenlerinin yanı sıra, Afganistan'ın farklı bölgelerindeki polis noktalarını ve askeri birlikleri de hedef almıştı.

Pentagon'un açıkladığı verilere göre, Afgan güvenlik güçleri, Ağustos ve Eylül aylarında toplam bin mensubunu saldırılarda kaybetti. Saldırıların bir kısmı hükümetin altyapısını da hedef aldı, önemli otobanlar ve köprüler havaya uçuruldu.

ABD birlikleri komutanı General Miller'ın bizzat kendisi de geçtiğimiz haftalarda, Kandahar'da katıldığı bir toplantı sırasında gerçekleşen Taliban saldırısından şans eseri canlı kurtulmuştu.