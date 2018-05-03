ABD'li genç nüfusun 'Allah korkusu' var

ABD'li gençler, 'kindar' bir tanrıya inanıyor.

ABD'e yapılan bir çalışma, ülkedeki genç nüfusun "Allah korkusu" olduğunu gösterdi.

Economist'in haberine göre, dünyada çok az sayıdaki zengin ülke vatandaşı bu kadar "Allah korkusu"na sahip.

2009'da Gallup tarafından yapılan küresel bir ankette, ABD'de ülke yetişkinlerinin yüzde 69'u için dinin günlük yaşamın önemli bir parçası olduğu sonucu elde edildi. Bu rakam İngiltere, Fransa ve Japonya'dakinin iki katından fazla.

Pew Araştırma Merkezi'nin yeni bir araştırması ise, genç ABD'lilerin yaşlılardan daha az dinsiz olsa da, Avrupa'daki akranlarından çok daha fazla dindar olduğunu gösteriyor.

18 ila 29 yaş arası nüfusun 6'da 5'i ilahi varlığa inandığını söylüyor ancak yüzde 43'ü İncil'in kurallarıyla ibadet etmediğini ekliyor.

Buradaki sebep ise Hristiyanlıktan vazgeçmiş olmaları değil. Bu oran içinde bir başka dine yönelenler yüzde 8'e tekabül ediyor.

Genç nüfus "yüksek bir gücün" kendisini koruduğuna, cezalandırdığına, her şeyden güçlü olduğuna ve her şeyi bildiğine inanıyor. Öte yandan ilahi varlığa atfedilenler arasında en öne çıkan yetinin ise "cezalandırma" olduğu görülüyor.