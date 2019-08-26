ABD'li Ermenilerin açtığı tazminat davasına ret kararı

Kaliforniya Temyiz Mahkemesi, ABD'li Ermenilerin 1915'te Anadolu'da mal varlıklarına el koyulan aileleri adına açtıkları tazminat ve arazi davalarına ret kararı verdi.

ABD vatandaşı Ermeniler Garbis Davoyan ve Hrayr Turabian'ın 1915'te Anadolu'da mal varlıklarına el koyulan aileleri adına 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Merkez Bankası ve Ziraat Bankası'na açtıkları tazminat ve arazi davalarına Kaliforniya Temyiz Mahkemesi ret kararı verdi.

2010 yılında açılan dava, 2013 yılında temyiz mahkemesine taşınırken mahkeme, 8 Ağustos 2019'da Ermenilerin temyiz itirazını dava konusunun "zaman aşımına uğradığı" gerekçesiyle oy birliğiyle reddetti.

Davoyan ve Turabian'ın avukatları, kararı "Ermeni kökenli Amerikalılar için üzüntü verici" olarak niteledi.