ABD'li enerji tekeli Kıbrıs açıklarındaki en büyük doğalgaz rezervini buldu

ABD'li enerji tekeli ExxonMobil Kıbrıs'ın güneybatısında bölgede şu ana kadarki en büyük doğalgaz rezervini keşfettiklerini açıkladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti adına Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmaları yürüten ABD'li enerji tekeli ExxonMobil ve Katarlı ortağı Qatar Petroleum, son 2 yıl içerisinde gerçekleşen çalışmalar içerisinde dünya üzerindeki en büyük üçüncü doğalgaz rezervinin bulunduğunu açıkladı.

Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkopotis ile Exxon Mobil Başkan Yardımcısı Tristan Aspray tarafından Lefkoşa'da düzenlenen basın toplantısında Exxon Mobil-Qatar Petroleum ortaklığında 10. parselde sürdürülen çalışmalarda, 141 ile 226 milyar metreküp arasında gaz rezervinin bulunduğu açıklandı.

2011 yılından beri bölgede sondaj çalışmaları yürüten ExxonMobil şirketi bu alanda bugüne kadarki en büyük rezervi keşfetmenin yanı sıra, havzanın tüm dünya çapında son iki yılda keşfedilen en büyük üçüncü doğalgaz rezervi olduğunu dikkat çekti.

2011’de de Teksas merkezli Noble Energy, Kıbrıs’ın güneydoğusunda 127 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfetmişti.

Kıbrıs Cumhuriyeti 2017 Kasım ayında, Fransız Total ve İtalyan Eni enerji şirketleriyle vardığı mutabakat sonucu ada açıklarında bir blokta ortaklaşa doğalgaz aramaya başlayacaklarını duyurmuştu.

Şirketler daha önce çalışma yaptıkları 11 sayılı bloktan iyi sonuçlar alamamış olmamasına rağmen, altı numaralı blokta çalışmaya devam edeceklerini belirtmişti.

Eni, 2016'nın aralık ayından altı numaralı bloğun işletme hakkını, Total ile yüzde 50 ortaklık koşuluyla almıştı.

Total, işletmecisi olduğu 11 numaralı bloğun işletmesini ise yüzde 50 pay karşılığında Eni'ye vermişti.

TÜRKİYE KARŞI ÇIKIYOR

Türkiye Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama ve sondaj çalışmalarına karşı çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve KKTC dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz" demişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de dün yaptığı açıklamada “Türkiye'nin onay vermediği hiçbir projenin oldu bittiye getirilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuşmuştu.