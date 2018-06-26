ABD'li düşünce kuruluşundan Ukrayna itirafı: Aşırı sağ sorunu var...

ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council, Ukrayna'da 'aşırı sağ şiddeti' sorunu olduğunu kabul ederek, bunun 'Kremlin propagandası' olmadığını itiraf etti.

Ukrayna'da Maidan olaylarından beri iktidarın aşırı sağcı gruplara destek verdiği, neo-Nazilerin ülkede sayısız şiddet eylemi gerçekleştirdiği biliniyor. Buna karşın Avrupa Birliği ve ABD yaşananları yok sayarak Kiev hükümetine desteği sürdürüyor.

ABD'nin önemli düşünce kuruluşlarından Atlantic Council, Ukrayna'da yaşananları kabul eden bir yazı yayımladı. Yazıda "Ukrayna'nın aşırı sağ şiddet konusunda gerçek bir sorunu var" denilerek, bunun "Kremlin propagandası" olmadığını belirtti.

DEVLET DESTEĞİYLE FAŞİST GRUPLARA 'EĞİTİM PROJESİ' YAPTIRILIYOR

Yazıda Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın neo-Nazi örgüt C14'ü fonladığı belirtilerek, C14 isimli faşist örgütün Ukrayna'da devlet desteğiyle "eğitim projeleri" gerçekleştirdiği kaydedildi. Neo-Nazi örgütün çocuk kampları için bakanlığın 17 bin dolar verdiği bildiriliyor.

Bakanlığın başka aşırı sağcı kuruluşlara da benzer yardımlar yaptığı aktarılırken, "aşırı sağcı hukuksuzluğun" devlet tarafından kabul edildiğine dikkat çekiliyor.

'UKRAYNALILAR ONLAR TARAFINDAN YÖNETİLMEK İSTEMİYOR'

Atlantic Council'e göre 2018'in başlangıcından beri Azov bağlantılı Ulusal Milisler, Sağ Sektör, Karpatska Sich gibi faşist gruplar azınlıklara ve anti-faşist toplantılara, LGBT etkinliklerine, çevre aktivistlerine saldırılar gerçekleştirdi. Bu olayların yalnızca küçük bir bölümünde polis müdahalesi görüldü.

ABD'li düşünce kuruluşu, Svoboda gibi aşırı sağ partilerin Ukrayna'da düşük seçmen desteğine sahip olduğunu ve Ukraynalıların "onlar tarafından yönetilmek istemediğini", ancak bunun aşırı sağcıların ülkede ceza almadan gerçekleştirdiği saldırıları engellemediğini kabul ediyor.

MAİDAN EYLEMLERİNDE DE NEO-NAZİLER ÖN PLANDAYDI

Yazıda bu grupların ideolojisinin "Maidan değerlerine aykırı olduğu" savunuluyor, ancak Maidan eylemlerinde de neo-Nazi grupların öne çıktığı biliniyordu.

ABD'li kuruluş, Ukrayna yönetimine aşırı sağcı grupları "kınamasını" tavsiye ediyor.