ABD'li diplomatlar Venezuela'dan ayrıldı

ABD’nin Karakas büyükelçiliğinde görevli diplomatik personelin bir kısmının ülkelerine geri döndüğü ve iki ülkenin karşılıklı olarak ticari ilişkilerin ve göçmenlerle ilgili işlemlerin yürütüleceği ofisleri açmak için 30 gün boyunca müzakere yürüteceği açıklandı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Karakas Büyükelçiliği'nde görev yapan diplomatik personelin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tanıdığı 72 saatin sona erdiği 25 Ocak itibarıyla ülkeden ayrıldığı duyuruldu.

İki ülkenin, konsolosluk işlemleri ve ticari süreçler için her iki başkent, Karakas ve Washington'da karşılıklı olarak ofisler açmayı müzakere edecekleri ve bu sürenin de 30 günle sınırlandırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu süreç tamamlanana kadar her iki büyükelçilikte bir kısım diplomatik personelin çalışmaya devam edeceği, söz konusu personelin, iki ülkenin bu ofisler konusunda bir anlaşmaya varamaması durumunda 72 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği vurgulandı.

ABD İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLER KESİLDİ

ABD destekli Juan Guaido, kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak ilan etmiş, ABD ve ABD yanlısı ülkeler tarafından Guaido'nun başkanlığı tanınmıştı.

Bu duruma Meksika, Rusya, Küba, Çin, Bolivya ve Türkiye'nin de aralarında olduğu pek çok ülke tepki gösterdi.

ABD ile diplomatik ilişkileri kesen Maduro, ABD'li diplomatların Venezuela'yı terk etmesini istedi.