ABD'li Demokratlar Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı Kavanaugh konusunda ayrım yaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday olarak Brett Kavanaugh ismini belirledi. Demokratlar, Trump'ın kararına karşı atılacak adım konusunda ayrım yaşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme için belirlediği aday Brett Kavanaugh oldu.

Demokrat Parti, Trump'ın Kavanaugh kararının ardından atılacak adım konusunda kararsız kaldı. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu eyaletlerden seçilen Demokratlar, bu isme karşı çıkılmaması gerektiğini, yoksa Kasım ayında yapılacak seçimlerin kaybedileceğini ve ABD Senatosu'nda çoğunluğun Cumhuriyetçilerde olacağını söylüyor.

Ancak partinin şahin kanadı, muhafazakar adaya karşı çıkılması gerektiğini, Trump'ın adayının "liberal değerlere ciddi bir tehdit" olduğun dile getiriyor.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Charles Schumer, şahinlerin beklentilerini düşüreceklerine işaret ederek, Demokratların Kavanaugh adaylığını engellemek için seçeneklerinin "çok fazla olmadığını" belirtti.

ABD'li Demokrat senatör Dick Durbin ise, Demokratların yapabileceklerine dair beklentilerin gerçekçi olmadığını, atamanın engellenemeyeceğini söyledi.

Demokratların tek seçeneğinin atama sürecini yavaşlatmak olduğu, ancak bunun Cumhuriyetçilerin tepkisini çekebileceği bildiriliyor.