ABD’li danışmanlık şirketlerinin Suudi prensine desteği sürüyor

McKinsey’in başını çektiği ABD’li danışmanlık şirketlerinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a desteği sürüyor.

Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın koltuğunu tehlikeye düşürürken ABD’li danışmanlık şirketlerinin Selman’a desteğinin sürdüğü belirtiliyor.

Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiği gerekçesiyle uluslararası tepkilerin ardından koltuğu tehlikeye giren Suudi Veliaht Prensi Selman’a, daha önce iktidarını sağlamlaştırmasında da önemli rol oynayan üç ABD’li danışmanlık şirketinin desteği sürüyor.

New York Times gazetesinin haberine göre, Kaşıkçı cinayetinin ardından bazı finans kuruluşları Selman’a mesafeli yaklaşırken ABD'li danışmanlık şirketi Booz Allen Hamilton ve rakipleri McKinsey ile Boston Danışmanlık Grubu veliaht prense desteğini çekmedi.



Booz Allen Hamilton son olarak Suudi Arabistan’la imzaladığı bir anlaşmayla kraliyetin siber güvenlik uzmanlarının eğitimini üstlenmişti. Anlaşmayı Suudi prensin danışmanı olan ve geçen ay Kaşıkçı cinayetiyle bağlantısı nedeniyle görevden alınan Suud El-Kahtani imzalamıştı. Booz Allen Hamilton şirketi cinayet sonrasında anlaşmadan çekilmezken, standart danışmanlık işi dışında da veliaht prense destek sunuyor. Bunların başında Yemen kuşatmasında yer alan Suudi Arabistan donanmasının eğitimi geliyor.

McKinsey adlı danışmanlık şirketinin de Kahtani’ye muhaliflere karşı kullanılmak üzere bir rapor sunduğu ve Boston Danışmanlık Grubu’nun da Veliaht Prens Selman’ın vakfına danışmanlık yapmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Üç şirketin Suudi Arabistan’daki işlerinden kazançlarının yüzlerce milyon dolara ulaştığı ifade edilirken, McKinsey’in ülkede 2010 yılında sadece iki projesi varken sonraki yıl bu sayıyı 50’ye çıkardığı, 2011-2016 yıllarındaysa krallıkta 600 proje yürüttüğü belirtiliyor.

McKinsey’in kraliyet içindeki nüfuzu da Planlama Bakanlığı’nın Suudiler arasında “McKinsey Bakanlığı” diye anılmasına neden olacak kadar güçlü. McKinsey, planlama bakanlığının yanısıra kraliyet mahkemesinin ve ülkedeki bankacılık, medya, telekomünikasyon, enerji şirketlerinin danışmanlığını yürütüyor.



Veliaht prensin iktidarı ele almasından önce de McKinsey ve Boston Danışmanlık’la bağlantılarının olduğu belirtiliyor.



McKinsey sözcüsü, Suudi Arabistan’da iş alanı yarattıklarını ve sağlık hizmetlerinin geliştiğini ileri sürerek şirketin “Suudi Arabistan’daki sicilinden” gururla bahsediyor.

Veliaht prensin bu üç danışmanlık şirketine bağımlılık derecesi bazı şirketlerin prensin sorularına daha çabuk yanıt verebilmeleri için kraliyet mahkemesinde temsilcilerinin bulunmasından anlaşılıyor.

Habere göre ABD’li danışmanlık şirketlerininse bu süreçte tek bir rahatsızlığı olmuş. O da geçen yıl kalmayı tercih ettikleri Ritz Carlton Oteli’ne kraliyet ailesinden yolsuzluk suçlamasıyla tutuklananların doldurulması sonucu başka otellere gitmek zorunda kalmaları. Ancak tutuklular buradan tahliye edildiğinde ABD’li danışmanlık şirketlerinin çalışanları da otellerine geri dönmüş.