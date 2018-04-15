ABD'li avukat 'iklim değişikliğini protesto' için kendini yaktı

ABD'li bir avukat Brooklyn'de bir parkta kendini yaktı. İntiharın sebebinin "iklim değişikliğini protesto" olduğu iddia edildi.

ABD'li bir avukat Brooklyn'de bir parkta kendini yakarak intihar etti. Avukat intihar notunda insanları "daha az bencil davranıp gezegeni korumaya" çağırdı.

60 yaşındaki David S. Buckel eşcinsel haklarını savunmasıyla tanınıyordu.

New York Times'ın haberine göre avukatın cesedi Prospect Park'ta bulundu. İntihar notu da yakındaki bir alışveriş arabasında bulundu.

Avukat intiharından önce basına yolladığı epostalarda da şöyle yazdı:

"Çevre kirliliği gezegenimizi mahvediyor, hava, toprak, su ve iklimi yaşanmaz hale getiriyor. Dünyada çoğu insan artık fosil yakıtlar nedeniyle sağlıksız hava soluyor ve birçoğu bu yüzden erken yaşta ölüyor. Benim fosil yakıtlar sayesindeki erken ölümüm de kendi kendimize ettiklerimizi temsil ediyor."