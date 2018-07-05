AB'den vize muafiyetine 'Kıbrıs' şartı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye vatandaşlarının AB vizesinden muaf tutulmasını Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıması koşuluna bağladı.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'ye vize muafiyeti konusunda dolaylı olarak Kıbrıs koşulu getirdi.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, AB Polis Teşkilatı (Europol) ile kişisel verilerin transferi hakkında yürütülen müzakerelere başlanmadan önce ilgili raporlarda Türkiye'nin, adalet ve içişleri alanlarında Kıbrıs Cumhuriyeti ile "tam, fiilen ve ayrımcılık yapmaksızın işbirliği yapmasının gerekli olduğu" ibaresi yer aldı. Bu durumda resmi olarak tanınmayan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin resmi yollardan tanınmasının önü açılmış olacak.

AB’ye vizesiz seyahat koşullarından birisi ise Europol ile kişisel verilerin transferi konusunda uzlaşıya varılması. Uzun yıllardır sürren müzakerelerin ardından Mayıs ayında Ankara’ya gelen AB heyeti, Türkiye'nin attığı adımları "yeterli" bulmamıştı.