AB'den Türkiye'ye operasyon mesajı: Tek taraflı adımlardan endişeliyiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyonu 'tek taraflı' olarak tanımlayarak, 'endişeliyiz' açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye karşı düzenleyeceği harekatla ilgili Brüksel’den Ankara’ya uyarı geldi. Avrupa Birliği (AB) Türkiye’nin IŞİD’e karşı yürütülen savaşı baltalayacak “tek taraflı bir eylemden sakınmasını” talep etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, operasyonun “endişe kaynağı” olduğunu belirtti. Mogherini yazılı olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’yi AB’nin önemli bir ortağı ve Suriye krizi nedeniyle bölgede "kritik düzeyde önemli bir aktör" olarak tanımladı.

“Türkiye ile Menbiç arasındaki yol haritasının ivedilikle uygulanması çok önemli” diyen Mogherini, Suriye’nin kuzeyinde her kesimce kabul edilebilir bir sonucun Türkiye’nin güvenlik endişelerini kapsarken, IŞİD’e karşı yürütülen operasyonların sekteye uğratılmaması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, birkaç güne kadar Suriye topraklarında Fırat’ın doğusunda kalan YPG kontrolündeki bölgeye operasyon başlatılacağını açıklamıştı.

Operasyon sinyalinin ardından açıklama yapan YPG’nin çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri (SDG) yetkililerinden Mazlum Kobani olası müdahaleye “en güçlü şekilde karşılık vereceklerini” söylemişti.